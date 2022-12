French

Déclaration de confidentialité de l'utilisateur final

Dernière mise à jour le 26 septembre 2022

BlockScore LLC D/B/A Cognito (« Cognito », « nous », « notre » ou « nos ») offre des services de vérification d'identité, de détection de la fraude et de filtrage des listes de surveillance (les « Services IDV » ou « Services ») à l'échelle mondiale aux sociétés, firmes et institutions financières (les « Clients » ou le « Client »).

L'un de nos Clients peut vous demander d'effectuer diverses vérifications en utilisant notre service. La présente déclaration de confidentialité de l'utilisateur final (la « Déclaration de confidentialité ») explique comment vos données à caractère personnel (vos « Données à caractère personnel ») peuvent être utilisées lorsque nous exécutons ce service pour le compte de nos Clients. Cognito agit en tant que sous-traitant ultérieur pour notre société mère Plaid Inc. et sa filiale Plaid Financial Ltd. (collectivement « Plaid ») lorsque Plaid fournit des Services IDV à ses clients. Pour plus de clarté, lorsque nous faisons référence au(x) Client(s) dans la présente Déclaration de confidentialité, nous faisons également référence aux clients de Plaid qui utilisent les Services IDV.

Les Services IDV sont destinés uniquement aux personnes âgées de 18 ans ou plus. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez ne pas utiliser nos Services.

Lorsque nous mettons des Services IDV à disposition de nos Clients, nos Clients déterminent les finalités et les moyens par lesquels vos Données à caractère personnel sont traitées (et nos Clients sont considérés comme un responsable du traitement). Nous agissons selon les instructions de nos Clients en ce qui concerne la manière et la raison du traitement de vos Données à caractère personnel. Cognito est un sous-traitant de données ou un sous-traitant ultérieur lorsqu'il facilite la vérification de l'identité, la détection de la fraude et les services de contrôle de liste de surveillance sur instruction de nos Clients. Nos clients nous demandent de recueillir vos Données à caractère personnel. Cognito agit en tant que sous-traitant ou sous-traitant ultérieur lorsqu'il reçoit des instructions pour recueillir des données auprès de vous, y compris vos Données à caractère personnel, et Cognito reçoit des instructions de la part de nos Clients concernant les personnes auprès desquelles recueillir des données à caractère personnel et quand recueillir et traiter vos Données à caractère personnel. Nous utilisons vos Données à caractère personnel pour fournir des Services IDV à nos Clients. Nous transférons et/ou donnons également accès au téléchargement des informations que nous collectons auprès de vous, y compris vos Données à caractère personnel, aux Clients à leur demande et à leurs instructions.

Vous devez toujours vérifier les politiques de confidentialité de nos Clients et leur adresser toute question et demande d'exercice de vos droits concernant vos Données à caractère personnel.

Vous pouvez accéder directement à certains Services IDV, y compris par l'intermédiaire de nos sites web qui font référence à la présente politique (collectivement, les « Sites »). Dans certains cas, par exemple si vous êtes un Client ou si vous souhaitez faire une demande de renseignements sur nos Services au nom d'un Client ou d'un Client potentiel, si vous êtes un employé ou souhaitez postuler à un emploi chez nous ou si vous visitez notre site web, nous pouvons être un responsable du traitement des données. Nous décrivons comment et pourquoi nous utilisons les données à caractère personnel dans ces circonstances dans notre Politique de confidentialité à l'adresse https://privacy.cognitohq.com qui régit l'utilisation de nos Sites, y compris l'utilisation de Cookies et d'autres technologies de suivi.

Cognito ne vendra jamais vos Données à caractère personnel à des tiers. Nos Clients décident de la manière dont nous utilisons vos Données à caractère personnel, contrôlent leurs politiques de conservation des données et peuvent préciser combien de temps conserver vos Données à caractère personnel et si et quand nous partageons les informations que nous recueillons, y compris vos Données à caractère personnel, avec notre Client.

En fonction du service requis par nos Clients, nous pouvons traiter vos Données à caractère personnel pour le compte de nos Clients comme décrit dans la présente Déclaration de confidentialité, nous vous encourageons donc à les lire attentivement.

1. Aperçu

Lorsque Cognito fournit nos Services aux Clients, il vous sera demandé de nous confier des informations vous concernant. Au nom de nos Clients, nous effectuons des services de vérification d’identité, de détection de la fraude et de vérification des listes de surveillance basés sur le cloud. Notre système recueille des données auprès de vous et à votre sujet pour prévoir et contribuer à prévenir les activités frauduleuses en temps réel. La collecte et l’utilisation de vos Données à caractère personnel sont décrites ci-dessous. Nous effectuons ensuite nos Services IDV et en confions les résultats directement à nos Clients. À la demande du Client, nous produisons une copie des informations que vous partagez, y compris vos Données à caractère personnel, pour l’utilisation du Client et dans le cadre des Services IDV.

Nos clients déterminent la portée de la demande d’informations et les données à caractère personnel vous concernant qui pourraient être utilisées pour l’analyse avec les Services IDV. Les Clients configurent le système pour qu’il nécessite et utilise certaines informations afin de vérifier votre identité. Un Client peut configurer les Services IDV pour demander des informations limitées. Si les informations demandées sont insuffisantes pour produire une vérification, les Services IDV peuvent, sur instruction du Client, demander des informations supplémentaires pour terminer le processus de vérification.

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat d’un traitement, vous devez adresser votre requête au Client, qui pourra l’examiner.

2. Données que nous pouvons recueillir

En fonction des Services demandés par nos Clients, nous pouvons collecter vos Données à caractère personnel des manières suivantes:

Données que vous nous confiez: Nous recueillons vos Données à caractère personnel lorsque vous nous confiez les informations demandées par le Client. Si vous choisissez de ne pas confier les informations demandées, nous ne serons pas en mesure de fournir les Services IDV à notre Client. Veuillez contacter le Client pour discuter des autres options de vérification de l’identité et de contrôle, si elles sont disponibles pour votre région ou nationalité.

Certaines des informations potentielles vous concernant qui peuvent être demandées au nom de nos Clients comprennent vos coordonnées, notamment votre nom, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance et/ou numéro d’identification ou d’identification émis par l’administration publique ; et/ou des informations sur les photos et vidéos, y compris des photos, parfois appelées selfies, pour évaluer si une personne correspond à sa pièce d’identité avec photo et semble être une personne réelle.

Nous recueillons des données directement auprès de vous en recourant à des techniques standard telles que le code JavaScript, les SDK, les envois de formulaires, la collecte d’images, la collecte de vidéos et les comportements à l’aide d’outils que nos clients intègrent sur leurs sites Web ou applications mobiles (« Sites clients »).

Informations utilisées pour vérifier un appareil mobile ou un e-mail: Nous pouvons également proposer une fonction d’authentification à deux facteurs à nos Clients pour aider à fournir des mesures afin de garantir que la personne fournissant les informations possède le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail associé à cette identité. Pour fournir cette fonctionnalité à nos Clients, nous pouvons utiliser vos Données à caractère personnel fournies par notre Client ou par vous pour vous envoyer des codes de vérification, par exemple par SMS ou e-mail, que vous pouvez ensuite saisir pour confirmer votre identité lorsque vous vous connectez pour utiliser un Site client ou créer un nouveau compte.

Les données que nous recueillons automatiquement lorsque vous consultez les Sites clients. Nos Services utilisent certaines technologies de suivi standard pour recueillir automatiquement certaines informations sur votre appareil lorsque vous interagissez avec les Sites clients et les utilisez, et la fréquence à laquelle un appareil est utilisé pour interagir avec les Sites clients et nos Services IDV. Certaines de ces informations comprennent, par exemple, votre adresse IP et certains identifiants uniques, et peuvent identifier un ordinateur ou un appareil particulier et peuvent être considérées comme des « Données à caractère personnel » dans certaines juridictions, y compris l'UE.

Les types d'informations que nous pouvons recueillir pour le compte de nos Clients dépendront de votre visite d'un Site Client via une interface API, une application utilisant notre SDK ou une page Web. Pour en savoir plus, cliquez ici:

Comment nous utilisons les technologies de suivi pour recueillir des données vous concernant. Nous utilisons des technologies de suivi standard pour recueillir automatiquement certaines informations à partir de votre appareil et de votre navigateur lorsque vous consultez les Sites clients ou interagissez avec eux. Lorsque vous consultez ou utilisez les Services IDV via un Site client, les serveurs Cognito sont informés et nous sommes en mesure de recueillir des informations à partir du navigateur ou de l’application. En outre, nous recueillons des données directement auprès de vous par l’intermédiaire de technologies de suivi standard telles que JavaScript ou SDK, que nos clients peuvent intégrer sur leurs sites Web

Pour en savoir plus sur les technologies de suivi que nous utilisons, en savoir plus ici :

Données que nous recueillons auprès de sources tierces. À la demande de notre Client et dans le cadre de nos Services pour le Client, nous pouvons combiner les données que nous recueillons à votre sujet avec celles que nous recevons de tiers. Par exemple, nous pouvons recevoir des données qui indiquent si une adresse IP est commerciale ou privée, si un numéro de téléphone est fixe ou si un domaine de messagerie est gratuit. Les Clients peuvent également nous demander de travailler avec des fournisseurs qui font correspondre les données confiées avec des sources tierces telles que les fichiers d’en-tête de crédit, les dossiers de compte mobile, les dossiers de services publics, les dossiers de véhicules à moteur et d’autres sources réputées. Pour certains pays, votre opérateur mobile peut être invité à divulguer les détails de votre compte mobile afin de vérifier votre identité, y compris votre nom, votre adresse et les détails de votre appareil. Nous pouvons également recevoir des données vous concernant de la part de tiers et/ou recueillir des données vous concernant qui sont accessibles au public, pour le compte de notre Client.

Catégories particulières de données à caractère personnel. Si nos Clients vous demandent de nous confier tout document contenant votre photographie ou si vous devez prouver votre identité en produisant une photographie ou une vidéo de vous-même, ces images peuvent révéler des catégories particulières de données vous concernant, par exemple des informations relatives à votre santé (notamment si vous portez des lunettes), votre couleur de peau ou votre origine ethnique, ou des données relatives à vos croyances religieuses ou politiques. Notre technologie de reconnaissance faciale peut également utiliser des données biométriques, qui sont des données utilisées pour vous identifier.

Nous utilisons ces catégories spéciales de données à caractère personnel uniquement sur instruction de notre Client et conformément aux politiques de confidentialité de nos Clients et à la présente Déclaration de confidentialité, à l’exclusion de tout autre motif.

Avis spécial relatif aux données biométriques pour les résidents de l’Illinois et du Texas

Pour les résidents de l’Illinois ou du Texas, si nos Clients exigent que vous nous produisiez un document contenant votre photographie ou si vous avez besoin de prouver votre identité en produisant une photographie ou une vidéo de vous-même, les données dérivées de votre visage que nous et nos prestataires de services recueillons et traitons au nom de nos Clients pour fournir les Services IDV peuvent être considérées comme des données biométriques dans certaines juridictions. Vos données seront conservées aussi longtemps que le Client le demande, mais pas plus de trois ans, sauf disposition contraire prévue par la loi.

3. Comment nous pouvons utiliser vos Données à caractère personnel pour fournir notre Service aux Clients

Nous traitons vos Données à caractère personnel pour le compte de nos Clients sur leurs instructions. Vous devez consulter les politiques de confidentialité de nos Clients pour savoir comment et pourquoi vos Données à caractère personnel sont utilisées. Nous ne sommes pas responsables de ces politiques et vous devez demander au Client si vous avez des questions à ce sujet.

Nos Clients peuvent utiliser notre service de vérification d’identité, de détection de la fraude et de contrôle des listes de surveillance basé sur le cloud et nous renvoyons des informations au Client sur la probabilité que la personne qui produit les données soit bien qui elle prétend être. Nous transférons également au Client et/ou donnons aux Clients un accès leur permettant de télécharger les informations que nous recueillons auprès de vous, y compris vos Données à caractère personnel, sur instruction et à la demande de notre Client.

Nos Clients peuvent également nous demander d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour vérifier que la photo qui figure sur votre pièce d’identité correspond à la photo ou au selfie que vous produisez. Les données de reconnaissance faciale seront détruites par nous-mêmes ou nos sous-traitants ultérieurs, selon le cas, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la vérification, comme indiqué par le Client, à moins qu’un autre délai de suppression ne soit précisé dans la présente Déclaration de confidentialité.

Cognito utilise vos Données à caractère personnel pour fournir les Services IDV à nos Clients et pour aider nos Clients à se conformer à leurs obligations légales. Nous pouvons également utiliser des informations sur les appareils ou des technologies de suivi pour identifier et prévenir la fraude dans nos Services. Par exemple, nous traitons vos Données à caractère personnel par l’intermédiaire de notre service de vérification d’identité basé sur le cloud pour renvoyer des informations de correspondance à nos Clients pour des événements ou activités particuliers sur le Site client. Nous pouvons également utiliser vos

Données à caractère personnel pour aider les Clients à valider votre identité si vous cherchez à exercer vos droits à la vie privée. En outre, lorsque nos Clients utilisent l’authentification à deux facteurs, nous traitons vos Données à caractère personnel, telles que votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, pour vous envoyer un code de vérification par SMS ou e-mail. Cela aide nos clients qui utilisent cette fonctionnalité à valider les identités des utilisateurs finaux en garantissant la possession de numéros de téléphone ou d’adresses e-mail associés aux identités.

Si vous n’effectuez pas votre processus de vérification sur notre Service, nos Clients peuvent nous demander d’utiliser vos Données à caractère personnel pour vous envoyer une invitation par e-mail ou SMS pour terminer le processus. Vous pouvez suivre le lien dans tout e-mail pour désactiver ces rappels si vous ne souhaitez plus les recevoir.

4. Comment nous pouvons utiliser des données anonymisées ou agrégées pour maintenir, améliorer et développer nos Services

Nous pouvons anonymiser ou agréger des données pour maintenir, améliorer et optimiser les Services IDV. Nous utilisons des données anonymes, anonymisées ou agrégées pour développer et améliorer notre service. Nous pensons que cela n’affecte pas négativement vos droits et intérêts, conformément à ce que vous êtes en droit d’attendre.

5. Vos droits et choix

En fonction de votre emplacement et sous réserve de la loi applicable, vous pouvez avoir les droits concernant les Données à caractère personnel que nous traitons pour le compte du Client.

Droits en matière de protection des données

Lorsque nous agissons en tant que sous-traitant des données ou sous-traitant ultérieur pour le compte de nos Clients, vous devez adresser toute demande d’accès à vos Données à caractère personnel ou d’exercice de vos droits en matière de protection des données au Client. Nous aiderons nos Clients à répondre à votre demande et agirons selon leurs instructions. Nos Clients peuvent utiliser notre service pour vérifier votre identité dans le cadre de ce processus.

Veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible sur notre Site pour plus de détails sur la manière dont nous traitons les demandes lorsque nous sommes responsables du traitement des données à caractère personnel en tant que responsable du traitement.

6. Sécurité et conservation

Garanties de sécurité

Nous appliquons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles conçues pour protéger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des Services IDV contre tout accès, divulgation, altération et destruction non autorisés.

Conservation des données

Les Clients contrôlent leurs politiques de conservation des données et peuvent spécifier combien de temps conserver vos Données à caractère personnel. Lorsqu’un Client vous le demande, vos Données à caractère personnel seront supprimées ou anonymisées.

7. Mises à jour de la présente Déclaration de confidentialité

Nous pouvons réviser la présente Déclaration de confidentialité de temps à autre en réponse aux demandes de nos Clients concernant nos Services et aux évolutions juridiques, techniques ou commerciales. Nous produirons toutes les mises à jour sur notre Site et la version révisée entrera en vigueur lorsqu’elle sera publiée. Si nous apportons des modifications importantes aux manières grâce auxquelles dont nous utilisons ou partageons les Données à caractère personnel précédemment recueillies auprès de vous, nous publierons la version mise à jour ici. Vous pouvez voir quand la présente Déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois en vérifiant la date de « dernière mise à jour » ou d’« entrée en vigueur » affichée en haut de cette page.

8. Contacter Cognito

Veuillez contacter Cognito pour toute question ou tout commentaire concernant la présente Déclaration de confidentialité ou nos pratiques de confidentialité à l’adresse :

BlockScore, LLC.

À l’attention de : Responsable de la confidentialité

340 S Lemon Ave., Suite 4260

Walnut, CA 91789

E-mail : privacy@cognitohq.com

Pour les résidents de l’Union européenne et du Royaume-Uni

Cognito a désigné DataRep en tant que Représentant en charge de la protection des données aux fins du RGPD dans l’UE/EEE et de la loi sur la protection des données de 2018 (telle que modifiée) au Royaume-Uni. Si vous êtes un résident de l’UE/EEE ou du Royaume-Uni et que nous avons traité ou traitons vos Données à caractère personnel, vous pouvez avoir le droit d’exercer vos droits en vertu du RGPD. Pour en savoir plus sur les personnes à contacter pour exercer vos droits en vertu du RGPD, cliquez ici: